Sömestr tatili tarihi belli oldu ! 15 tatil ne zaman başlayacak ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ

I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma

I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma

II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma

Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma

2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00'te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.

Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar

Sömestr tatili öncesi kritik uyarı ! Biletler tükendi

Kış tatili için en güzel rotalar