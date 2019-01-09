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  4. 09 Ocak 2019 13:40

Sömestr tatili tarihi belli oldu ! 15 tatil ne zaman başlayacak ?

2018-2019 eğitim-öğretim yılı 15 günlük sömestr tatiline girmeye hazırlanıyor. Milli Eğitim'in çalışma takvimine göre sömestr tatili 22 Ocak Pazartesi başlayacak ve 2 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Sömestr tatili tarihi belli oldu ! 15 tatil ne zaman başlayacak ?
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ

I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma
I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma
II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi
2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma
Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma
2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00'te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.
Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar

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