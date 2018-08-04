YÖK: YKS'de tercih yapacak adayların lehine barajları genişlettik

Yükseköğretim Kurulu'nca, Hukuk programları, Mühendislik programları, Mimarlık programları, Tıp programları ve Öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamalarının genişletilmesine karar verildi.

YÖK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA:

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı üniversite programlarının başarı sırası sınırlamalarının genişletilmesine karar verildiği bildirildi.

Yükseköğretimde eğitim-öğretimin niteliğinin artırılması amacıyla düzenlemeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda meslek icrasına yönelik bazı programlara öğrenci kabulünde "başarı sırasına göre sınırlama" uygulamasının başlatıldığı ve geçen yıllarda tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık ile öğretmenlik programlarında başarı sırası sınırlarının belirlendiği hatırlatıldı.

Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2018-YKS) sonuçlarının, kontenjanların ve farklı puan türlerinde tercih hakkı kazanan öğrencilerin artmasının analiz edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu analizler sonucunda öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüştür.

"BAŞARI SIRASI SINIRLAMASI GENİŞLETİLEN PROGRAMLAR

Hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değişti.

Hukuk programları - En düşük 190 bininci (190.000)

Mühendislik programları * - En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programları - En düşük 250 bininci (250.000)

Tıp programları - En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programları** - En düşük 300 bininci (300.000)

*: (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil)

**: (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)

NTV YAYININDA EĞİTİM UZMANI SADIK GÜLTEKİN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Eğitim uzmanı Sadık Gültekin konuyla ilgili olarak, “Sınav sistemi değişince geçen seneki sıralamalarla bu seneki sıralamalar çok örtüşmüyordu. Bir takım sıkıntılar olacağını adaylar tarafında, üniversitelerin boş kalacağını dile getirmiştik. Tesadüfen sayın YÖK başkanımız da haberlerde dile getirdiğimiz bu öneriyi izlemiş ve çok ciddiye almış” dedi.

“Şimdiden mutlu haberi biz müjdelemeye çalışalım” diyen Gültekin şunları kaydetti: “İnşallah bu barajlar, sıralamalar daha da aşağıya çekilecek. Şu an emin değilim ne kadar olacağını ama tahminim 40 bin 60 bin gibi olur, 240 bin 260 bin gibi olur.”

“39-40 PUANLIK FARK VAR”

Üniversiteye giriş sistemi değiştiği için geçen yıl ile bu yıl aynı başarı sıralamasında yer alan öğrencilerin puanları birbirine yakın değil. Gültekin, “40 binin karşılığı bu sene 420 puan ama geçen seneye baktığımızda 381 puan dolayısıyla arada 39-40 puanlık bir fark var. Çünkü 2 yıl örtüşmüyor” diye konuştu.

Mevcut durumda tıp fakültesini tercih edebilmek için 40 bin, hukuk için 150 bin, mimarlık için 200 bin, öğretmenlik için 240 bin ve mühendislik için 250 bin başarı sıralamasının içinde yer almak gerekiyor.