Eğitimde bir ilk! Bakan Özer ''Sessiz devrim oldu'' diyerek açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''İlk defa Milli Eğitim Bakanlığı tüm okullara bütçe gönderdi. Türkiye'de bütçe gönderilmemiş tek bir okul kalmadı'' dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı bugün başladı.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu.

İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI SAĞLADIK"

Hazırlıklara çok erken başladık. Cumhuriyet'in 100. yılına girerken tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz sorunsuz bir dönem geçirsin istedik. Bu sene bir yenilik yaptık. Yardımcı kaynak problem vardı. Tüm öğrencilerimize ücretsiz şekilde yardımcı kaynak kitapları sağlıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, okul kitaplarının haricinde yardımcı kaynak kitaplarını da ücretsiz vermeye başladık.