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  3. 14 Ocak 2021 19:54

EGM'den merak uyandıran paylaşım: Sadece saatler kaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Twitter'dan "Artık sadece saatler kaldı." notuyla merak uyandıran bir paylaşım yaptı. 4

EGM'den merak uyandıran paylaşım: Sadece saatler kaldı
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Twitter'dan merak uyandıran bir paylaşım yaptı ve "Artık sadece saatler kaldı." denildi. EGM'nin video paylaşımında ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da konuşmasından bir bölüm yer aldı.

Videoda, Soylu'nun "500 tane kadın özel harekatçıyı mezun edeceğiz. Türkiye'de ilk kez... Özel bir gösteri ortaya koyacaklar. Gölbaşı Özel Harekat'ta yapacaklar, biz de heyecanla bekliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

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