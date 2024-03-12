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Ek zam umudu hayal oldu; bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de

Ek zam umudu hayal oldu; bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de
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Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkartan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. İkramiyeler Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkartan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekli bayram ikramiyeleri, artık Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yılda iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek.

Geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri bir nebze de olsa rahatlatan emekli bayram ikramiyesi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

Üç bin lira olarak hesaplara yatacak olan ilk emekli bayram ikramiyesinin Ramazan bayramından önceki hafta olan 1 Nisan-5 Nisan arasında yatırılması bekleniyor.

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