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Ekmeği ucuza satan fırıncıya meslektaşı tarafından tüfekli saldırı

Ekmeği ucuza satan fırıncıya meslektaşı tarafından tüfekli saldırı

Antalya'da fırıncı İ.A., 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle meslektaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Osman S.'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi.

4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman S. ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip, geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.

 'DAHA ÖNCEDEN DE DEFALARCA TEHDİT ALDIK'
Polise şikayetçi olan Osman S., "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi. İçeride doğumuna 10 gün kalan eşim Kübra S. ve müşteriler vardı. Beni ölümle tehdit etti. Daha sonra tüfekle ateş etti. Şansımız varmış ki dondurma dolabına isabet etti. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz" dedi.

Kübra S. ise, "Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Adeta dehşeti yaşadım" diye konuştu. 

Etiketler EKMEK UCUZ FIRIN
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