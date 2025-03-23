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Ekrem İmamoğlu cezaevine nakledildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ''yolsuzluk'' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasına, terör soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de tutuklandı. 

İMAMOĞLU SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne getirilen İmamoğlu, burada ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne getirildi. Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgede hareketlilik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ''yolsuzluk'' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi.

Etiketler ekrem imamoğlu silivri cezaevi
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