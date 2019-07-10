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  3. 10 Temmuz 2019 13:49

Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz'a: ''Rahat uyu güzel çocuk''

Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ölümünün 6. yılında da anılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ali İsmail Korkmaz'ı anma mesajı paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz'a: ''Rahat uyu güzel çocuk''
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Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de Gezi Parkı protestoları sırasında 2 Haziran gecesi sivil giyimli kişiler ve sivil polisler tarafından tarafından sopalarla saldırıya uğradı.

Darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde yaşamını yitirdi.

İMAMOĞLU: RAHAT UYU GÜZEL ÇOCUK 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ali İsmail Korkmaz'ı anma mesajı paylaştı. İmamoğlu, "Düşlerinde özgür bir dünya olan tüm masum yüreklere... Rahat uyu güzel çocuk, ruhun şad olsun. #AliİsmailKorkmaz" dedi.

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