Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz'a: ''Rahat uyu güzel çocuk''

Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de Gezi Parkı protestoları sırasında 2 Haziran gecesi sivil giyimli kişiler ve sivil polisler tarafından tarafından sopalarla saldırıya uğradı.

Darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde yaşamını yitirdi.

İMAMOĞLU: RAHAT UYU GÜZEL ÇOCUK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ali İsmail Korkmaz'ı anma mesajı paylaştı. İmamoğlu, "Düşlerinde özgür bir dünya olan tüm masum yüreklere... Rahat uyu güzel çocuk, ruhun şad olsun. #AliİsmailKorkmaz" dedi.