Ekşi Sözlük'e erişim engeli kaldırıldı

Mahkeme, Ekşi Sözlük'e uygulanan erişim engelinin kaldırılmasına karar verdi.

Eski Sözlük hakkında verilen erişimin engellenmesi kararının kaldırıldığı açıklandı. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ekşi Sözlük’ün itirazını bugün kabul etti.

Ekşi Sözlük’ün CEO’su Başak Purut, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Purut, “ekşi @sozluk erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun!” ifadelerini kullandı.

Ekşi Sözlük'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaptığımız itiraz Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. Kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. Hukuka inanmaya devam edeceğiz." denildi.

Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri olan Ekşi Sözlük'e, BTK tarafından erişim engeli getirilmişti.