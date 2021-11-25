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  3. ''Elimde çok kaliteli Afgan çoban var'' ilanı veren şahıs gözaltına alındı

''Elimde çok kaliteli Afgan çoban var'' ilanı veren şahıs gözaltına alındı

''Elimde çok kaliteli Afgan çoban var'' ilanı veren şahıs gözaltına alındı

Van’da sosyal medya üzerinde ‘elimde çok kaliteli Afgan çoban var, lazım olan iletişime geçsin’ paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Kasım 2021 tarihinde bir sosyal paylaşım platformu üzerinden ‘elimde çok kaliteli Afgan çoban var, lazım olan iletişime geçsin’ şeklinde yapılan paylaşım üzerine Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDILAR
Açıklamada, “Yapılan müşterek çalışma sonrasında paylaşım yapan şahsın Muradiye ilçesinde ikamet ettiği tespit edilmiş ve adrese yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 4 yabancı yakalanmıştır. Belirtilen adreste yakalanan yabancıların sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlanmış olup, söz konusu paylaşımı yapan şahıs ve beraberindeki 3 kişi ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi. 

Etiketler afgan çoban gözaltı
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