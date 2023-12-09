Emekli amiralden Doğu Akdeniz tepkisi: ''Kabul edilemez'' deyip yayını terk etti

Mavi Vatan'ın geliştiricisi olarak bilinen Tümamiral Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sonrası yaptığı ''Doğu Akdeniz'de adil bir paylaşım mümkündür'' açıklamasını değerlendirdi. Yaycı, ''Anladığımız kadarıyla Yunanistan bu görüşmede Doğu Akdeniz'den pay almıştır. Varsa bu gerçekten kabul edilemez bir şeydir. Libya anlaşmasını çöpe atmak demektir'' diyerek yayını terk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinin ardından sarf ettiği " Doğu Akdeniz'de kapsayıcı, adil bir paylaşım mümkündür." sözleri Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'ya soruldu. Yaycı, "Anladığımız kadarıyla Yunanistan bu görüşmeden Doğu Akdeniz'den pay almıştır. Bu gerçekten kabul edilemez bir şeydir. Libya anlaşmasını çöpe atmak demektir" dedi. Canının sıkıldığını söyleyen Yaycı canlı yayından ayrıldı.

ERDOĞAN: DOĞU AKDENİZ'DE ADİL BİR PAYLAŞIM MÜMKÜNDÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Yunanistan ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirme yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğu Akdeniz ve Yunanistan'la ilişkilere yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan, "Ege Denizi üzerinde Türkiye ve Yunanistan'ın it dalaşları konusunda "Biz artık bu sayfayı kapatalım, bitirelim bu işi" dedik. Bunları Sayın Miçotakis'e de, ondan önce görev yapan Başbakanlara da hep söyledik. Biz dostluğa ağırlık verelim istiyoruz. Dost kazanmanın gayreti içerisindeyiz. Bölgemizin doğal zenginliklerinin hakça paylaşımı noktasındaki tutumumuz başından beri aynı. Kimsenin hakkında hukukunda gözümüz olmadığı gibi, haklarımızı da kimseye çiğnetmeme irademiz sağlamdır. Kaldı ki Doğu Akdeniz'de kapsayıcı, adil bir paylaşım mümkündür. Yeter ki bunu sağlayacak zemini inşa edip, doğru yol haritaları oluşturalım ve provokasyonlara fırsat vermeyelim. Düzenlenmesini önerdiğimiz bu konferans işte o zeminin oluşturulması için doğru bir yaklaşım olacaktır." dedi.

YAYCI: YUNANİSTAN TAAHHÜT ALMIŞSA BU KABUL EDİLEMEZ

Bu açıklamaların sorulduğu Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı olmadığını belirterek şunları söyledi: "Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım yapabiliriz... Yani Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanı olabilir. Kim bunu sayın Cumhurbaşkanı'na söylediyse konuyu bilmiyor demektir. Ben anlatayım, Yunanistan'ın tezlerinin dünyada eşi benzeri görülmeyecek şekilde hukuksuz olduğunu. Anladığımız kadarıyla Yunanistan bu görüşmeden Doğu Akdeniz'den pay almıştır. Yunanistan bir taahhüt almıştır. Yunanistan Doğu Akdeniz'de 'ben deniz alanı alacağım' gibi bir taahhüt almışsa bu gerçekten kabul edilemez bir şeydir. Eğer Yunanistan Doğu Akdeniz'den pay alacaksa Türkiye-Libya anlaşması ne olacaktır? Libya-Türkiye anlaşması varken Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın pay alması mümkün değildir. Libya anlaşması çöpe gidecektir.

"PAYLAŞIM VARSA LİBYA ANLAŞMASI ÇÖPTÜR"

Devletler arasındaki ilişki kazan kazandır. Ben bu görüşmeden ne kazandığımızı anlamadım. 'Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım mümkündür' lafı, Libya anlaşmasını rafa kaldırmıştır. Libya anlaşmasından sonra Yunanistan Dışişleri resmen açıklamıştır; Türkiye-Libya anlaşmasının iptal edilmesi ve Türkiye'nin Libya'daki varlığına son verilmesi... Bu iki politikayı gütmektedir. Eğer Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile bir paylaşım söz konusu ise Libya anlaşması çöptür. Libya anlaşması mevcutken Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de bir pay alması hukuken mümkün değildir.

"HAYATİ BİR TEHLİKE İÇİNDEYİZ"

Neden? Yunanistan bir takım ada devleti değildir. Sınırları adaların ucundan geçmez. Ana karasından geçer. Yunanistan adaları olan bir yarım ada devletidir. Bunu birisinin izah etmesi lazım. Hayati bir tehlike içindeyiz. Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de pay vermek demek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bütün zeminini kaybetmesi demektir. Libya anlaşması mevcutken, Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de müzakere edilemez."