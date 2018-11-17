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  3. 17 Kasım 2018 16:41

Emekli öğretmene büyük ayıp

Samsun'da yaşayan emekli öğretmen, kendini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 258 bin TL dolandırıldı.

Emekli öğretmene büyük ayıp
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Samsun’da yaşayan emekli öğretmen Fatma D.’yi (77) kendilerini polis olarak tanıtıp, ’FETÖ hesaplarını çaldı’ yalanıyla 258 bin TL dolandıran biri kadın 2 kişi, suçüstü yakalandı. Şüpheli kadının özel bir okulda öğretmen olduğu ortaya çıktı. Polis dolandırıcılık olayına karışan 2 şüpheliyi ise arıyor. 

İlkadım İlçesi’nde yaşayan emekli öğretmen Fatma D.’yi dün telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "FETÖ, banka hesaplarını çalıp kullanmış, hesabını kontrol edip paranı garanti altına alman gerekiyor" dedi. Kendisine inanan Fatma D.’yi hesabının bulunduğu bankaya yönlendirdi. Banka şubesinden 258 bin TL çeken kadın, dolandırıcı tarafından söylenen Baruthane Mahallesi’ndeki İpek Yolu Parkı’na gitti. 

Burada yanına gelen bir kişiye parayı verdi. Bugün ikinci kez aynı kişi tarafından telefonla aranan ve banka hesabında bulunan 20 bin 800 Euro’yu çekip, aynı parka getirmesi istenilen Fatma D. , dolandırıldığını anladı. Hemen polisten yardım istedi. Polis ekipleri de Fatma D.’yi parka yönlendirdi.

Parayı almak için gelen Halil A. (18) ve özel bir okulda öğretmen olarak çalışan Meliha G., (26) suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Halil A.’nın parayı almak için Samsun’a Adana’dan uçakla geldiği belirlendi. Polis dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen Barış D. (23) ve Halil A.’nın (22) yakalanması için çalışma başlattı. 

DHA

emekli öğretmen , dolandırıcı
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