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  3. 01 Kasım 2018 13:59

Emine Erdoğan: ''Külliye'ye çöp kamyonu girmiyor''

Emine Erdoğan Saray'da düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi’nde konuştu. Erdoğan uzun zamandır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çöp kamyonunun girmediğini de söyledi.

Emine Erdoğan: ''Külliye'ye çöp kamyonu girmiyor''
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İşte Emine Erdoğan’ın mesajlarından satır başları:

Belediyelerin geri kazanıma odaklanması lazım. Tüm şehirlerde entegre tesisiler olmalıdır.

Sevinerek söylüyorum uzun zamandır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çöp kamyonu girmiyor.

Dünya hızla yenilenebilir enerjiye geçmeli.

“Kullan at” kültürünü bir kenara bırakarak değişimi başlatmamız gerekiyor.

Basit önlemlerle gıda israfının önüne geçilebilir. İsrafın sadece üçte birini önlesek dünyada açlık kalmaz.

İnandığımız yolda çevreci adımlar atmalıyız.

Kurumlarında sıfır atık sistemini kuran yöneticilere takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum.
 

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