  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da il emniyet müdür yardımcısının, polis memuruna şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Kasım 2020'de, Kızılcahamam ilçesinde Ankara emniyet müdür yardımcısının, polis memurunu darbettiği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

DOSYANIN İŞLEME KONULMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Olayın 26 Kasım 2020'de, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırma sonucu dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği belirtildi. Ayrıca konuya ilişkin Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Mart 2021'de 'karar verilmesine yer olmadığı' kararının verildiği de belirtilerek, "Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliği’nden soruşturma izni talep edilmiş olup, valiliğin 29 Eylül 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir." 

Etiketler yardım emniyet müdür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeytanın aklına gelmez: Karısını öldürmek için ''kiralık yılan'' tutmuş!
Dikkat! Meteoroloji'den 48 il için uyarı: Sağanak yağış geliyor
Vaka sayısı rekor kırdı: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu
İşte en kötü senaryo: ''Kıyamet Günü Varyantı'' için tarih verildi
Nereyi kazsan tarih fışkırıyor! Haydarpaşa Garı'nda yeni keşif
Kuzey Kore lideri füzenin önünde meydan okudu: ''Yenilmez bir ordu kuracağım''
Mustafa Sandal ile davalık olan Emina Jahovic'e büyük şok
Ünlü sitelerde bile satılıyor... Uzmanlar uyardı: Bu ürünlerden uzak durun
Dolar durdurulamıyor! Rekor üstüne rekor
Komşuda şiddetli deprem! Türkiye'de de hissedildi