Emniyet müdürü ve emniyet amiri atamaları gerçekleşti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılı emniyet müdürü ve emniyet amiri atamalarının gerçekleştiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerimizin— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2024
2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir.
Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/S54CfVnJpv
DHA
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