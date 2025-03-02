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En beğenilen siyasetçiler anketinde herkesi şaşırtan sonuç

En beğenilen siyasetçiler anketinde herkesi şaşırtan sonuç
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Saros Araştırma'nın yaptığı "Türkiye’de hayatta olan en çok beğendiğiniz devlet adamı ve siyasetçi kimdir" anketine ikinci sıradaki seçenek damgasını vurdu.

Saros Araştırma, şubat ayı için hazırladığı "Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı. 05-19 Şubat arasında toplam 9782 kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Türkiye’de hayatta olan en çok beğendiğiniz devlet adamı ve siyasetçi kimdir?" sorusu soruldu.

Saros Araştırma, şubat ayı için hazırladığı "Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı.

05-19 Şubat arasında yapılan araştırma 26 büyükşehir, 4 il, 146 ilçede toplam 9782 kişi ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilirken araştırma 0,95 güven sınırları içerisinde, +/- 1,18 hata payı ile gerçekleştirildiği duyuruldu.

İşte SAROS'un "Türkiye’de hayatta olan en çok beğendiğiniz devlet adamı ve siyasetçi kimdir" anketinin sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 20,5
Hiçbiri: Yüzde 18,1
Mansur Yavaş: Yüzde 14
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 8,7
Selahattin Demirtaş: Yüzde 7,8
Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 6,3
Hakan Fidan: Yüzde 4,4
Fatih Erbakan: Yüzde 4,3
Ümit Özdağ: Yüzde 4,1
Ali Babacan: Yüzde 2,3
Devlet Bahçeli: Yüzde 1,7
Özgür Özel: Yüzde 1,6
Diğer: Yüzde 1,6
Fikrim yok: Yüzde 1,5
Muharrem İnce: Yüzde 1,2
Erkan Baş: Yüzde 0,9
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 0,7
Mahmut Arıkan: Yüzde 0,2
Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0,2

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