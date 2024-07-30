En çok beğenilen belediye başkanları anketi açıklandı

ORC Araştırma Türkiye'nin "memnuniyet düzeyi en yüksek" 5 büyükşehir ve 5 büyükşehir ilçesi belediye başkanı anketi sonuçlarını açıkladı. Listede AK Parti'den sadece 1 belediye başkanı yer alabildi.

ORC Araştırma şirketi, ‘memnuniyet düzeyi en yüksek 5 büyükşehir belediye başkanı’ araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Şirketin 15-25 Temmuz tarihleri arasında 15 bin 200 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre, memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı şu isimler oldu:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,1. (AK Parti)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,5. (CHP)

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 53. (CHP)

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 52,8. (CHP)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 52,1 (CHP)

5 BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI

Anket sonuçlarına göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir ilçe belediye başkanları ise şu isimler:

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer – Yüzde 64,7 (CHP)

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş – Yüzde 60,9 (CHP)

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet – Yüzde 58,2 (CHP)

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz – Yüzde 56,9 (CHP)

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki – Yüzde 55,8 (CHP)