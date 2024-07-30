En çok beğenilen belediye başkanları anketi açıklandı
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ORC Araştırma Türkiye'nin "memnuniyet düzeyi en yüksek" 5 büyükşehir ve 5 büyükşehir ilçesi belediye başkanı anketi sonuçlarını açıkladı. Listede AK Parti'den sadece 1 belediye başkanı yer alabildi.
ORC Araştırma şirketi, ‘memnuniyet düzeyi en yüksek 5 büyükşehir belediye başkanı’ araştırmasının sonuçlarını yayınladı.
5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
Şirketin 15-25 Temmuz tarihleri arasında 15 bin 200 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre, memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı şu isimler oldu:
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,1. (AK Parti)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,5. (CHP)
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 53. (CHP)
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 52,8. (CHP)
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 52,1 (CHP)
5 BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
Anket sonuçlarına göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir ilçe belediye başkanları ise şu isimler:
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer – Yüzde 64,7 (CHP)
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş – Yüzde 60,9 (CHP)
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet – Yüzde 58,2 (CHP)
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz – Yüzde 56,9 (CHP)
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki – Yüzde 55,8 (CHP)
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