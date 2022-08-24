En Popüler Büyük Köpek Irkları eğitim, bakım ve beslenme konularında hassasiyet ile yaklaşılması gereken ırklardandır. Maxi köpek ırkları olarak da bilinen büyük köpek cinsleri günümüzde pek çok hayvan sever tarafından yetiştirilmektedir.

Oldukça güçlü ve heybetli görünümlerinin yanı sıra bir o kadar da sadık ve cesur oldukları da bilinmektedir. Büyük köpek ırkları köpek sahiplerinin en yakın ve sadık dostları olabilirler. Ancak bakımı ve eğitimi için özel detayların bilinmesi ve bunların aksatılmamasında yarar olacaktır.

Büyük Köpek Irklarının Bakımı

Büyük köpek ırkları sanılanın aksine sadece dış mekanlarda, bahçede veya kulübede yaşamazlar. İyi bir eğitim ile pek çok büyük köpek ırkının ev içi yaşama daha kolay bir şekilde adapte olduğu da bilinmektedir.

Ancak bunun sağlanabilmesi için bakımına ve eğitimine çok önem verilmesi gerekmektedir.

Büyük köpek ırklarının bakımı denildiği zaman akla ilk olarak tüy ve banyo bakımı gelmektedir. Günlük egzersizleri ile tuvalet ve beslenme periyotları da yine ev içi yaşamda sorun yaşanmaması adına en önemli konular içerisinde yer almaktadır.

Büyük köpek ırklarının ağız ve diş sağlığı yanı sıra göz ve kulak içi temizliğine de ayrıca özen gösterilmesinde yarar olacaktır. Sevimli büyük dostunuzun sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için düzenli olarak tüylerini taramalı ve bakımını yapmalısınız.

Büyük ırk köpeklerin cinsine ve ırkına göre tüy yapıları da farklılık gösterebilmektedir. Köpeğinize en uygun bakım periyodunu gerçekleştirmek için veteriner hekiminizden yardım isteyebilirsiniz.

Apartman dairelerinde yaşayan büyük ırk köpeklerin bakımı sırasında en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri de egzersizdir. Diğer küçük ırk köpeklere göre daha fazla günlük egzersiz yapabilme ihtiyacı duyarlar.

Ayrıca gün içerisinde atmaları gereken enerji miktarı da küçük ırklara göre daha fazladır. Kas oranlarının azalmaması ve hantal bir vücuda sahip olmaması için her gün büyük ırk köpeklerin egzersiz yapmasına dikkat edilmelidir.

Büyük ırk köpeklerin sağlıklı bir ömür sürebilmeleri için beslenme düzenlerinin özenle hazırlanması gerekmektedir. Sadece yüksek kalitede ve büyük ırk köpekler için özel olarak geliştirilmiş olan mamalar tercih edilmelidir.

Bunun yanı sıra özel ev besinleri için veteriner hekiminizden onay almalı ve sevimli dostunuza sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmalısınız.

Köpeklerde Eğitim

Büyük ırk köpek eğitimi genellikle en zorlanılan konulardan biridir. Her ne kadar yavru döneminde iken büyük ırk bir köpek sahiplenmiş olsanız da karakter olarak her zaman dominant bir yapıda olacaklarını unutmamalısınız.

Bunun için büyük ırk köpeklerin profesyonel bir destek alınarak eğitilmesi daha sağlıklı olacaktır. Eğer apartman dairesinde ve çocuklarınız ile birlikte yaşayan bir büyük ırk köpeğiniz var ise eğitim sürecini aksatmadan ve disiplinli bir şekilde gerçekleştirmelisiniz.

Özellikle itaat ve ev içi eğitimi konusu üzerinde titizlikle durulması gerekmektedir. Büyük ırk köpekler sahiplerine karşı bazen agresif tavırlar sergileyebilirler.

Ayrıca liderlik ruhları daha baskın olduğu için eğitim konusunda sizleri zorlayıcı tavırlar da sergileyebilirler. Büyük ırk köpeklere doğru ve etkili bir eğitim verebilmek için ilk olarak öğrenme ve davranış düzeltme ile itaat pekiştirme eğitimlerini vermelisiniz.

Büyük ırk köpek eğitiminde en önemli konulardan birisi de sosyalleşmedir. Diğer köpek cinsleri yanı sıra insanlar ve diğer hayvanlar ile de sosyal bir yaşam sürebilmeleri adına yavru döneminde iken verimli bir eğitim verilmelidir. Bunun için günlük egzersiz saatlerini sosyalleşme eğitimi ile birleştirebilirsiniz.

Büyük ırk köpeklerin eğitilmesi sadece sizler ile daha uyum içerisnde yaşayabilmesi adına önemli değildir. Onların da kendilerini koruyabilmesi ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için eğitilmesi gerektiğini unutmamalısınız.

Büyük ve iri cüsseli köpeklerin eğitimi için her zaman yetişkin döneminde profesyonel bir destek almalısınız. Komut ve itaat eğitimlerini profesyonel olarak destekleyerek sevimli büyük dostunuz ile daha sağlıklı iletişim kurabilirsiniz.

En Popüler Büyük Köpekler

Köpekler küçük, ota ve büyük ırk olmak üzere farklı kategoriler altında incelenebilmektedir. Büyük ırk köpekler kendilerini iri cüsseleri ile belli etmektedirler.

Dünya genelinde de en popüler büyük köpekler içerisinde yer alan ve en çok beslenen hayvanları sizler için listeledik.

Samoyed

Bembeyaz kürkü ile dikkat çeken Samoyed cinsi köpekle en popüler büyük ırk köpeklerden biridir. Özellikle iri cüsseleri kadar sahiplerine olan sadakatleri ve bağlılıkları ile de dikkat çekmektedirler.

Oldukça eğlenceli ve aktif bir yapıya sahip olmalarının yanı sıra çocuklar ile de çok iyi anlaştıkları bilinir. Samoyed köpek cinsleri ayrıca çok zeki oldukları için eğitim konusunda sizleri fazla zorlamazlar.

Alaska Kurdu

Dünyanın en eski köpek ırklarından biri olarak bilinen Alaska Kurdu büyük ırk köpekler içerisinde oldukça popülerdir. Soğuk iklim hayvanı olarak bilinen Alaska Kurdu köpek cinsi sahiplerine derin bir sadakat ve aşkla bağlıdırlar.

Görev köpeği olarak bilinirler. Eğitim döneminde şehir içi yaşama ayak uydurabilmesi için profesyonel bir destek alınması tavsiye edilmektedir.

Doberman

En popüler büyük köpek ırkı içerisinde yer alan Doberman köpekler tam anlamı ile bir iş köpeğidir. Çok zeki olmalarının yanı sıra her ortama kolaylıkla ayak uydurabilirler.

Biraz baskın bir karakterde oldukları için yavru döneminden itibaren profesyonel eğitmenler ile birlikte yetiştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Rottweiler

Hem bekçi hem de koruma köpeği ırkı olarak bilinen Rottweiler köpekler en popüler köpek ırklarından biridir. Apartman içi yaşama da kolaylıkla uyum sağlayabildikleri bilinmektedir.

Dominant tavırlarını sahiplerine göstermekten geri durmayan karakterleri ile tanınırlar. Saldırganlık huylarının törpülenmesi için yavru iken ve yetişkinlik döneminde özel bir eğitimden geçmesi gerekmektedir.

Alman Kurdu

En popüler büyük köpek ırkları içerisinde bulunan Alman Kurdu köpekler polislik gibi özel birimlerde en çok tercih edilen ırklardan biridir. Koku alma ve iz sürme alanında oldukça yetenekli oldukları bilinmektedir.

Alman Kurdu köpek ırkı yüksek zekâları ile tanınırlar. Karakter olarak biraz mesafeli oldukları bilinir. Ev içi yaşama göre uyum sağlamada biraz zorluk çekebilirler. Ancak disiplinli bir eğitim ile çocuklu aileler için de çok iyi ve sadık bir dost olabilirler.