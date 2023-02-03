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ENAG Ocak 2023 enflasyonunu açıkladı

ENAG Ocak 2023 enflasyonunu açıkladı
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayında yıllık enflasyonun (E-TÜFE) yüzde 121,62 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak 2023 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2023 enflasyonu öncesinde ENAG hesapladığı enflasyon verisini açıkladı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG)  açıkladığı verilere göre aylık enflasyon ise yüzde 9,26 oldu.

ENAG'ın açıklamasında "ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ocak ayında yüzde 9,26 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,62 olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi. 

Ocak 2023 enflasyon beklentisi

Öte yandan bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Ocak 2023 enflasyon verisi öncesi AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,66 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 5,95 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,55 düzeyinde oluştu. ( Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,18 artış göstermişti. )
 

ENAG Ocak 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Etiketler ENAG ocak ayı enflasyon rakamları
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