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Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'nın Sumatra kenti açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Sumatra Adası'ndaki Bengkulu şehrinin 212 kilometre güneybatısında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Etiketler Endonezya deprem
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