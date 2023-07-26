Erdoğan: 7 değil 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bu gurur gününüzde sizinle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugünkü törenimizle 6. dönem eğitimlerini tamamlayan polis memurlarımızı mezun ediyoruz. 2 bin 89 polis memurumuzu kutluyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Sizleri vatana, millete, devlete onurla hizmet edecek şahsiyetler olarak yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum.

Bizim bir prensibimiz var. Biz ülkemizde eğitim gören hiçbir öğrenciye yabancı gözüyle bakmadık, bakmıyoruz. Misafirimiz olarak görüyoz. Türk misafirperverliğini onlara hissettirmenin çabası içindeyiz. Türkiye'nin gönül elçileri sıfatı ile ülkeler arasındaki ilişkilere katkı sağladılar.

Bugün aralarına katılan 2 bin 89 polis memurumuz ile birlikte Emniyet Teşkilatımız daha da güçlenecek. Rabbim sizi her türlü kazadan beladan muhafaza buyursun diyorum. Fedakarca görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Milletçe kendimizi huzur ve güvende hissediyorsak, bunda emniyet teşkilatımızın emeği var. Polislerimiz sorumluluğu ağır bir mesleği şanla şerefle yaparak, güvenlik ihtiyacını karşılıyor. Ekonomide elde ettiğimiz başarının, turizmde gelen güzel haberlerin, terörle mücadeleye baş aktörü emniyet mensuplarıdır.

Asrın felaketi sonrasında da emniyet birimlerimiz süratla harekete geçti. Polislerimiz arama kurtarma çalışmalarından, yardım dağıtımına acil ihtiyaç duyulan her konuda aktif sorumluluk üstlendi. Depremde hayatını kaybeden 216 emniyet mensubumuzu rahmetle yad ediyorum.

'7 DEĞİL 70 YIL GEÇSE DE 15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ'

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerindeki özverili çalışmlarından dolayı tüm emniyet birimlerini tebrik ediyorum. Türkiye rekor katılım oranlarıyla hiçbir sorun sıkıntı yaşamadan 2 seçim gerçekleştirdi. Tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılını geride bıraktık. Demokrasi tarihine altın harflerle yazılan 15 Temmuz kıyamımızı yeniden hatırladık. Üzerinden 7 değil 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya ilan ettik. Şehitlerimizin aziz hatıralarına daima sahip çıkacağız. Şehitlerimiz arasında 63 polisimiz bulunuyordu. Şehitlerimizden kalan eşyalar FETÖ'cülerin canavarlığının boyutunu bizlere hatırlatmaktadır. Hal böyleyken 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Sizler televizyon karşısında kahve yudumlarken, bu milletin nasıl mücadele verdiğin görmek istiyorsanız, gelin yanı başımızdaki müzeyi ziyaret edin.

Bir daha benzer ihanetlere maruz kalmamak için tedbiri elden bırakmamız gerekiyor. Bu teşebbüsü boşa çıkarmamızı aldığımız önlemlere borçluyuz. O dönem polis akademisini yeniden yapılandırmamış olsaydık, daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırdık. Polis teşkilatımızı FETÖ'cü unsurlardan temizlerken emniyet hizmetlerinde sıkıntıya mahal vermedik. Teşkilatımızı güçlendirmek için mahalle bekçileri aldık. Toplam 158 bin 682 personel alımı yaparak, eksiklikleri fazlası ile giderdik.

'TÜRKİYE'YE UZANAN KİRLİ ELLERİ NEREDE OLURSA OLSUN KIRMAKTA KARARLIYIZ'

Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız terör örgütlerini ülkemize yönelik bir tehdit olmaktan tamamen çıkarmaktır. Türkiye'nin terör belasından kurtulması hayati derecede önemlidir. Terör örgütleri varlığını sürdürdükçe kendimizi emniyette hissedemeyiz. İşte görüyorsunuz 14, 15 yaşında kızları annelerinden babalarından kaçırarak, Kandil'e götürüyorlar. Terör baronları orada bunları taciz ediyorlar.