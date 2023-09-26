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Erdoğan, Christian Feichtinger ile görüştü

Erdoğan, Christian Feichtinger ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler Christian erdoğan görüşme
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