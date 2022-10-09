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Erdoğan hakkında dikkat çeken iddia: ''O 2 kanalı izleyip, alt yazılara müdahale ediyor''

Erdoğan hakkında dikkat çeken iddia: ''O 2 kanalı izleyip, alt yazılara müdahale ediyor''

Gazeteci Sedat Bozkurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli 2 televizyon kanalını takip ettiğini ve beğenmediği alt yazılara müdahale ettiğini iddia etti.

'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde iki tane televizyon bulunduğu ve bunlarda sürekli olarak A Haber ile TV24'ün açık olduğu iddiasını okurlarıyla paylaştı.

"Bazen alt yazılarda geçen haberlerin ifade edilişini beğenmiyor ve hemen (burada 'Ekonomist Erdoğan' yazımın başına gelen erişim engellinin tekrarlanmaması için isim vermeyeceğim) en yakın çalışma arkadaşını çağırıyor" diyen Bozkurt, şöyle devam etti:

 "Kendisine göre doğru olan ifadeyi söyleyerek kanalın aranarak düzeltilmesini istiyor. Ve alt yazıdaki ifade düzeltiliyor. Aynı zamanda genel yayın yönetmeni yani. Abdulkadir Selvi'ye canlı yayında verdiği talimat bir işleyişin rutini."

KısaDalga'dan Sedat Bozkurt'un yazısının tamamı için...

Etiketler sedat bozkurt recep tayyip erdoğan t24 ahaber yayına müdahale
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