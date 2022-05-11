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Erdoğan imzaladı; bakanlıklarda kritik atamalar

Erdoğan imzaladı; bakanlıklarda kritik atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliklerine ve İş Müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliklerine 208 iş başmüfettişi, İş Müfettişliklerine ise 8 iş müfettişi atandı.

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda bakanlık ve kurumda atama
Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

Etiketler recep tayyip erdoğan atama imza resmi gazete
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