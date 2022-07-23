Erdoğan imzaladı, Marmaris’te SİT koruma statüsü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal SİT alanların korunmasına ilişkin ilke kararlarını esneten karardan, 3 gün sonra Marmaris'in en güzel koylarının bulunduğu alanların koruma statüsünü değiştiren karara imza attı.

Yayınlanan yeni ilke kararlarda “Ulusal güvenlik”, “kamu yararı” gibi muğlak ifadelerle “Kesin Korunacak Hassas Alanlar'da izin verilecek faaliyetler genişletildi.

Bu kararın Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından İstanbul’un göz bebeği Beykoz’da Boğaz’a nazır arazilerin SİT statüleri değişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü Beykoz için aldığı kararın benzerini şimdi Türkiye’nin incisi Marmaris için imzaladı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 5850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

“Muğla İli, Marmaris İlçesi sınırları içerisinde bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye Mahalleleri ve Çevresi (1. Etap) Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”