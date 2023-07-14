  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan Irak ve Çekya liderleriyle görüştü

Erdoğan Irak ve Çekya liderleriyle görüştü

Erdoğan Irak ve Çekya liderleriyle görüştü
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede ise, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

Etiketler erdoğan Irak çekya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Türkiye'de kriz yok'' diyen bu çocukların gözünün içine baksın!
Tüm zamanların en iyi 20 erotik gerilim filmi
Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi
Yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon beklentisi açıklandı
İkinci el araç satışlarında yeni dönem başlıyor
Erdoğan hakkında olay iddia!
Çaya bir zam daha geldi
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: Balıkesir deprem, Marmara'yı tetikler mi ?
En düşük emekli maaşı belli oldu; işte zamlı maaşın yatacağı tarih!
Sıcaktan bunaldı, martılara ateş açtı: 5 yaralı