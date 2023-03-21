Erdoğan: Kalkınma Yolu Projesi'ni bölgemizin yeni İpek Yolu yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalkınma Yolu Projesi'ni, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Kalkınma Yolu Projesi'ni, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum.
Terörle mücadele
Görüşmede PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizi ele aldık. Terörün her türlüsüne karşı topyekün mücadele kararlılığındayız.
Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.
Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarı artırılacak
Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını, bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık.
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