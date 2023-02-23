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  3. Erdoğan el salladı, vatandaşın tepkisi bu oldu

Erdoğan selam verdi, vatandaşın tepkisi bu oldu

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Asrın felaketi olarak tarihe geçen ve 11 ilimizi yerle bir edip 43 binden fazla canı yitirmemize yol açan deprem felaketi sonrasında, depremin vurduğu illerimizden Osmaniye'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracından el sallarken pek çok vatandaşın Erdoğan'a karşılık vermediği görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye'yi ziyaret etti.

Osmaniye’de depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan ve konvoyunun Osmaniye sokaklarından geçerken vatandaşların tavrı sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracıyla birlikte sokaktan geçerken vatandaşların kayıtsız kalması, sokakta bulunan sadece birkaç kişinin el sallayarak Erdoğan’ı selamladığı görüldü.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan devlet bahçeli el salladı vatandaş depremzede osmaniye
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