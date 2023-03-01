Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan’da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.
YUNANİSTAN’DAKİ TREN KAZASI
Yunanistan’ın Larisa kenti yakınlarında bir yolcu treni ile bir yük treni çarpıştı. Yetkililer, tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 36’ya yükseldiğini duyurdu.
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