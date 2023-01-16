  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan'ın bitmek bilmeyen araç konvoyu olay oldu

Erdoğan'ın bitmek bilmeyen araç konvoyu olay oldu

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tartışılan araç konvoyu bir kez daha gündemde. Muğla Gençlik Buluşması'na katılan Erdoğan'ın konvoyundaki araçlar say say bitmedi...

Muğla Gençlik Buluşması'nda, Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ın araç konvoyu bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Söz konusu görüntülerde, otobüs, koruma araçları ve makam arabasının geçişi saniye saniye kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla Gençlik Buluşması'nda, Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Bunun için önümüzdeki en önemli sınav 2023 seçimleridir. Sizler bu seçimlerin en önemli aktörlerisiniz. Türkiye yabancı medya organlarının ifadesiyle tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacak" dedi.

Etiketler konvoy araç konvoyu cumhurbaşkanı erdoğan erdoğan'ın konvoyu makam aracı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'de korkutan deprem!
Müjdat Gezen'den üzücü haber: Bu sözlerle veda etti!
Benzine yeniden zam geliyor! 20 TL'yi aşacak!
Deniz Akkaya'dan ünlü şarkıcı hakkında çok ağır iddia: ''Baba oğulla cinsel ilişkiye gidi''
Markette ''kart bakiyesi'' meydan savaşı! Yine Esenyurt, yine olay!
Kış beklerken bahar geldi!
İstanbul Boğazı'nda gemi karaya oturdu
Van Gölü'nün suları çekilince ortaya çıktı: 2 bin 500 yıllık tarihi keşif
Süper Lig’de ilk yarı tamamlandı; zirve Sarı-Kırmızı!
16 Ocak haftasında önemli değişimler yaşayabilirsiniz