Erdoğan'ın memleketinde büyük kavga! Başrolde tanıdık bir şirket var

Rize’nin İkizdere ilçesi Eskencidere Vadisi‘nde Cengiz Holding tarafından açılmak istenen taş ocağı için tartışmalar büyüyor.

Rize'nin İkizdere ilçesinde bölge halkının taş ocağına karşı verdiği mücadelesine rağmen devam eden doğa katliamına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İDEF İkizdere Dernekler Federasyonu tarafından paylaşılan görüntüler vadiye saplanan hançeri gözler önüne serdi.

İDEF İkizdere Dernekler Federasyonu Twitter'dan paylaştığı görüntülere "125 gündür gece gündüz demeden vadimize adeta hançer saplıyorlar. Katil sürüsü iş makineleri her gün doğayı, canlıları yok ediyor." notunu düştü.

Rize'nin İkizdere ilçesinde açılması planlanan liman projesine hammadde sağlamak için Cengiz Holding'in taş ocağı açmak istemesi bölge halkı tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Günlerce Eskencideresi Vadisi'nde nöbet tutan İkizdere halkı duruma isyan ederek bu projeye karşı çıkmıştı. Yaşam alanlarını korumaya çalışan 6 vatandaşa “Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama görev yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla açılan soruşturmada savcılık ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar vermişti.