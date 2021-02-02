Erdoğan'ın ''yeni anayasa''daki olmazsa olmazı ''Başkanlık sistemi'' oldu

Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa önerisinde iki kırmızınin yer aldığını belirterek, "Biri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi diğer ise üniter yapı" dedi.

Selvi, "Anayasa referandumu ile milletin kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçilmesi gibi bir düşünce taşınmıyor. Çünkü anayasa referandumuyla birlikte milletimizin sistem tartışmasını bitirdiği ve tercihini Başkanlık sisteminden yana yaptığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, devletin üniter yapısı ve anayasanın ilk dört maddesi korunuyor. Yeni reform sürecini başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa önerisiyle birlikte yeni bir meydan okuma ile ortaya çıktı" ifadesini kullandı.





