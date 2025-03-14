İstanbul'da, DHKP/C terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe Eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsümbül'ün de bulunduğu 34 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe Eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsümbül'ün de aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerini alan mahkeme, Genç, Battal ve Morsümbül'ün tutuklanmasına karar verdi. Diğer sanıkların ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA