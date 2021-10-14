Eski TÜGVA yöneticisinden canlı yayında ''itiraf'' yağmuru

TÜGVA Eski Yöneticisi Tamer Özsoy, TELE1 canlı yayınına bağlanarak "Türkiye Cumhuriyeti’nin savcılarına sesleniyorum, ilk başta beni sonra tüm sorumluları yargılayın. Bu konunun üzerine gidilmesi lazım” diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddialarına ilişkin TELE1’den Evren Özalkuş’a konuşan TÜGVA Eski Yöneticisi Tamer Özsoy, şunları kaydetti: “Van’da yöneticilik yaptık. Çok şey gördüm. Onlardan korkmuyoruz. FETÖ’den çok korktuk. Korku iklimi yaşanmasını istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin savcılarına sesleniyorum, ilk başta beni sonra tüm sorumluları yargılayın. Bu konunun üzerine gidilmesi lazım. TÜGVA’da bir sistem vardı. Bu sisteme üyeler kaydediliyordu. TÜGVA istediği kişinin bilgilerini alıyordu. Bir kayıt tutuluyor. Bunların araştırılması lazım. Ortaya çıkan belgeler buzdağının yüzde biri sadece. Devamı çıktığında ‘Bu da mı olmuş’ diyeceğiz. Asıl büyük problem olan şu, bu tahsis edilen binada yetiştirilen gençlere ne vaatlerde bulunuldu? Burası daha önemli bence. Biliyorsunuz, FETÖ taktiği de böyleydi”

Özsoy sözlerine şöyle devam etti:

“Öğrencilerin orada bulunma sebebi mezun olduklarında kolayca iş bulabilmek. Yarın öbür gün gidecekleri zaman yargılanmamaları için oluşan bir yapıdır. Çok açıkça konuştum. Bundan sonrası gazetecilere ve Türk yargısına düşüyor”

“Bunlar FETÖ taktikleri. Üzerine gidildikçe, kutu açıldığında bazı şeyleri daha yakından göreceğiz”