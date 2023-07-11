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Eskişehir'de orman yangını çıktı

Eskişehir'de orman yangını çıktı
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Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Mayıslar Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.

Yangının söndürülmesi için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Bilecik İnhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Etiketler Eskişehir Sarıcakaya orman yangını
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