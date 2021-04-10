Eskişehir'de yüz yüze eğitime ara

Eskişehir İl Hıfzıssıhha Kurulu artan koronavirüs vakaları sebebiyle anaokulları, ana sınıfları ile okul öncesi uygulama sınıfları dahil olmak üzere tüm resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının yüz yüze eğitimine 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren ara verildi.

Eskişehir'de koronavirüs vakalarındaki artış üzerine toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, bağımsız anaokulları, ana sınıfları ile okul öncesi uygulama sınıfları dahil olmak üzere tüm resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitimine ara verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda; Koronavirüs salgınının ilimizdeki seyrine bağlı olarak tüm resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının (bağımsız anaokulları, anasınıfları ve okul öncesi uygulama sınıfları) 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime ara vermelerine, yüz yüze eğitimin ara verildiği bu kuruluşlarda uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.