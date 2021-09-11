''Evlenelim'' diye tutturanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal ''cinsel taciz'' kararı

Yargıtay, bir erkeğin ilgi duyduğu kadına sürekli evlilik teklif etmesi yönünde açılan davayı "Israrlı evlilik teklifi cinsel taciz suçu sayılır" hükmüyle karara bağladı.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif eden R.O. adlı kişiye, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet kararını bozarak, olayların "zincirleme cinsel taciz" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Ankara'da yaşayan R.O. ilgi duyduğu bir kadına elektronik posta yoluyla, istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif edip, aşık olduğunu ve sevdiğini söyledi. Bu durumdan rahatsız olan ve yerel mahkemeye giden kadının başvurusu üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nde R.O. hakkında dava açıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre mahkeme eldeki delilleri ve savunmaları aldıktan sonra R.O.'nun gerçekleştirdiği faaliyetlerin "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu oluşturduğunu belirterek mahkumiyet kararı verdi. Mahkeme R.O.'ya verdiği 3 ay hapis cezasını günlüğü 20 liradan paraya çevirirken, bu miktar 3 bin 600 lira olarak hesaplandı.

Bunun üzerine R.O. Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen hükmü temyiz etti. Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesine geldi. Yargıtay 18. Ceza Dairesi heyeti dosyayla ilgili incelemesini tamamladıktan sonra, temyiz istemi dışında başkaca nedenleri de yerinde bulmadı.

ZİNCİRLEME TACİZ SUÇUNU OLUŞTURUR

Dairenin kararında, R.O.'nun elektronik posta yoluyla ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif etmesi, aşık olduğunu ve sevdiğini söylemesinin ilgili kanunlarda tanımlanan "zincirleme cinsel taciz suçunu" oluşturduğuna yer verildi.

Kararda, R.O.'ya verilen 3 ay hapis cezasının günlüğü 20 liradan paraya çevrilerek 1800 lira yerine 3 bin 600 lira olarak fazla hesaplandığı kaydedildi.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Daire, Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından R.O.'nun gerçekleştirdiği eylemlerin ilgili maddelerde "zincirleme cinsel taciz" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan mahkumiyet kararı verilmesini kanuna aykırı bularak bozdu.

Daire ayrıca, sanığa verilen 3 aylık hapis cezasının günlüğü 20 liradan paraya çevrildiğini, ancak paranın 1800 lira yerine, 3 bin 600 lira olarak fazla hesaplandığını kaydederek sanık hakkında kurulan hükmün bozulmasına karar verdi.

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