Eylem hazırlığındaki teröristin HDP binasına girdiği ortaya çıktı

Ağrı'da silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK mensubu teröristin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Rodi Ebdilla Ehmet isimli teröristin, HDP Doğubayazıt ilçe binasına gittiği ve örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde faaliyet gösteren Botan Ergül ile görüştüğü tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Kanlıbaba Tepe mevkisinde 17 Mart'ta, bir grup düzensiz göçmen tespit eden Türkiye-İran sınır hattında konuşlu Mehmetçik, kontroller sırasında tel örgülere takılı bir sırt çantası buldu.

ÇANTADAN SİLAH VE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ÇIKTI

Güvenlik güçleri çantada, PKK/KCK terör örgütü mensubuna ait 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tablet, 2 kamuflajlı gizlenme filesi, 2 termal koruma kıyafeti, 1 termal silah dürbünü, 1 tek göz dürbünü, 1 kalaşnikof şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 2 şarjlı kalem pil, 49 kalaşnikof mühimmatı ve 9 tabanca fişeği ele geçirdi.

MEMO KOD ADLI TERÖRİST OLDUĞU BELİRLENDİ

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişinin, silahlı eylem yapmak üzere Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen, örgütün İran yapılanması mensubu Suriye uyruklu "Memo/Mamo-Kasım" kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet olduğunu belirledi.

HDP İLÇE BİNASINA GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Örgüt mensubunun, HDP Doğubayazıt ilçe binasına giderek, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren Botan Ergül ile görüştüğü, daha sonra bu kişilerin binadan ayrılıp "öncü artçı" şeklinde Ergül'ün ikametine yürüyerek gittikleri tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensubunun barındığı müştemilata 24 Mart'ta operasyon düzenledi. Operasyonda Rodi Ebdilla Ehmet kaçmaya çalışırken ikametin arkasındaki dere yatağında sağ olarak ele geçirildi. Ekipler, Rodi Ebdilla Ehmet'in yanı sıra ikamette bulunan 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

22 MART SABAHI HDP İLÇE BİNASINA GİTMİŞ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Rodi Ebdilla Ehmet, İran'dan illegal yollarla Türkiye'ye girdiğini, 21 Mart'ta Doğubayazıt'a geldiğini, 22 Mart sabahı HDP İlçe binasına gittiğini ve Botan Ergül'ün kendisini evinin yanındaki odunlukta barındırdığını beyan etti.

Örgüt mensubunun yakalandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada da 2 el bombası, 1 tabanca, 1 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.