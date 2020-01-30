Facebook'taki fotoğrafındaki parmak izinden yakalandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik timleri büyük bir başarıya imza atarak, Facebook'ta bir fotoğrafta elinde esrar olduğu fark edilen şüphelinin önce avuç içinden parmak izine, daha sonra da kimliğine ulaştı.

Ekipler, elinde esrar bulunan ve yüzü görünmeyen kişinin tespiti için, eli içe dönük olan fotoğrafı yaklaştırdı. Büyütülen fotoğraftan birkaç kare kesit alındı.

Alınan kesitlerdeki parmak izi fotoğraflarının kalitesi özel bir programla iyileştirildi.

Fotoğraf, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan eşleşmede kimliği ortaya çıkarılan şüphelinin, yurtdışında yaşadığı belirtildi.