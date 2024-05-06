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Fahiş fiyata ağır yaptırım paketi ve kripto yasası Meclis'te

Fahiş fiyata ağır yaptırım paketi ve kripto yasası Meclis'te
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TBMM bu hafta fahiş fiyat ile mücadelede ağır yaptırımlar içeren kanun teklifiyle, kripto paralarla ilgili kanun teklifini görüşecek...

Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisine devam ediyor. Yeni haftada fahiş fiyat ile mücadele kanun teklifi Meclis'in önemli başlığı olacak.

AK Parti'nin hazırladığı 23 maddelik kanun teklifi ile Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Düzenleme ile piyasa dengesini bozan işletmelere ağır cezalar verilecek. Fahiş fiyat uygulayanlara yönelik ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza da 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak. Stokçuluk yaptığı için bir yılda 3 kez ceza alan işletmeye de 6 güne kadar kepenk kapatma cezası verilebilecek.
Teklifin görüşmeleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda başlayacak.

Uluslararası sözleşmeler de gündemde

TBMM'de ayrıca uluslararası sözleşmeler de bu hafta gündemde olacak.

Aralarında Katar ve Özbekistan ile imzalananların da bulunduğu çok sayıdaki anlaşma Genel Kurul'da görüşülecek.

MSB, Dışişleri Vakfı ve kripto para yasası da Meclis'e geliyor

Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan bir diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikleri içeriyor. Dışişleri Vakfı'nın kurulabilmesini sağlayacak kanun teklifi ile kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin de bu hafta meclise sunulması bekleniyor. 

Etiketler meclis TBMM yeni hafta kanun teklifi
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