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  3. 27 Ağustos 2020 21:24

Fahrettin Altun açıkladı! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamalarıyla ilgili olarak, "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır." dedi.

Fahrettin Altun açıkladı! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı?
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

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