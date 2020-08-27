Fahrettin Altun açıkladı! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır.

İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 27, 2020