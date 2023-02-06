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Fahrettin Altun'dan deprem felaketiyle ilgili ''dezenformasyon'' uyarısı

Fahrettin Altun'dan deprem felaketiyle ilgili ''dezenformasyon'' uyarısı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremler için dezenformasyon uyarısı yaptı.

Türkiye'nin yasta olduğu şu saatlerde sosyal medyadan dezenformasyon yapan kişiler de eksik olmuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, deprem hakkında yalan veya çarpıtıcı bilgiler konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bakan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Depremden zarar gören ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir biçimde ulaşabilmek için her türlü iletişim teknolojisinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır. Ancak organize bir biçimde yayılan gerçek dışı içerikler veya bot hesaplar aracılığıyla yapılan paylaşımlar, internet ortamındaki dezenformasyonu hızlı bir biçimde artırmaktadır. Sosyal medya ortamında art niyetli kişiler tarafından yapılan kaynağı teyit edilmemiş ve gerçek dışı paylaşımlar, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın söz konusu paylaşımlara itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi açıklamaları takip etmeleri önem arz etmektedir" dedi.

Etiketler dezenformasyon deprem fahrettin altun
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