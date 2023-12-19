Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede

2023 yılına Türk Lirası karşısında zirvede nokta koymaya hazırlanan piyasalarda TCMB'nin vereceği faiz kararına 2 gün kala başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılının son faiz kararı öncesinde piyasaların zirve seyri devam ediyor. TBMM'deki Bütçe görüşmelerinin ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının gölgesinde piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller 2023 yılını Türk Lirası karşısında zirvede kapatmaya hazırlanıyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 21 Aralık Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40 seviyesine yükseltmişti. Piyasa beklentileri TCMB'nin 2023'ün yılın son faiz kararında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağı yönünde.

Diğer yandan Dolar/TL, dört aydır süren adım adım yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulaması risk iştahını törpülğüyor.

TCMB, dolar ve enflasyon beklentisini değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar kuru tahmini 29,62 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 65,39 oldu.

İşte 19 Aralık Salı günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 29,06 TL'den, Euro 31,76 TL'den, Sterlin 36,78 TL'den, Japon Yeni ise 20,28 TL'den işlem görüyor.