Fakıbaba: ''İslam'da bunun yeri yoktur''

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Şu anda tükettiğimiz gıda 4 milyar 300 bin ton. Bunun 1 milyar 300 bin tonunu biz sokağa, çöpe döküyoruz Allah var, İslam'da bunun yeri yoktur. Yani her 3 ekmeğin birini biz çöpe atıyoruz." dedi.



Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde düzenlenen Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, kısa süre önce devraldığı bakanlığında yeni bir yol haritası hazırlayacaklarını söyledi.



Hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edecek politikalar izleyeceklerini ifade eden Fakıbaba, birebir yüz yüze görüşmelerle sektörün sorunlarına çözüm arayacaklarını belirtti.



Fakıbaba, sektörün 80 milyonluk bir kitleye hitap ettiğini anlatarak, yüksek potansiyeli en iyi şekilde kullanabilmenin planını yapacaklarını kaydetti.



Milli Tarım Projesi kapsamında havza bazlı bitkisel üretim planlaması yapılacağını aktaran Fakıbaba, havza bazlı çiftçinin destekleneceğini dile getirdi.



Fakıbaba, tarımsal desteklemelerde de bürokratik işlemleri azaltacaklarını vurgulayarak, "Bürokrasi azaltılacak, desteklenecek ürünler önceden belirlenecek. Çiftçi ne kazanacağını bilecek. Çiftçimizi tefeciye muhtaç etmeyeceğiz. Yılda iki kez ödeme yapacağız. Hayvancılıkta önceliğimiz ithalatı azaltıp yerli üretimi artırma yönünde olacaktır. Bu süreç hemen olmaz en az iki buçuk yıl alabilecek bir süreçtir." dedi.



"Her 3 ekmekten biri çöpe gidiyor"



Çiftçinin alın teriyle ürettiği ürünlerin katma değerini yükseltecek projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Fakıbaba, üretirken ve tüketirken oluşan kayıp ve israfında önüne geçileceğini bildirdi.



Dünyada her 25 dakikada bir kişinin açlık sınırının altına düştüğüne dikkati çeken Fakıbaba, "Taşırken kamyonda, depolarken depoda, tüketirken sofrada israfı ve kaybı önleyeceğiz. İsrafın sonu iflastır şu an dünyanın 7 milyar nüfusu var. 2050 yılında dünya nüfusunun ortalama 10 milyar olacağı tahmin ediliyor. Şu anda tükettiğimiz gıda 4 milyar 300 bin ton. Bunun 1 milyar 300 bin tonunu biz sokağa, çöpe döküyoruz Allah var, İslam'da bunun yeri yoktur. Yani her 3 ekmeğin birini biz çöpe atıyoruz. Eskiden analarımız kuru ekmekleri alır aralarına bir şey koyarak onları değerlendirirdi." şeklinde konuştu.



Bakan Fakıbaba, konuşmasının ardından sektörün temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi.