Fatih Altaylı büyük skandalı ''Çok fena, çok, çok, çok'' diyerek açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye'deki protesto gösterilerini yorumlarken, yurtdışında benzer şekilde protesto için sokağa çıkan bir Türk öğrencinin pasaportunun Türkiye Büyükelçiliği tarafından "eylemcisin, git pasaportunu Ekrem İmamoğlu'ndan al" denilerek iptal edildiğini "belgesi bilgisi var" diyerek duyurdu.

Türkiye'nin dört bir yanında protesto gösterileri devam ederken yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da yaşadıkları ülkelerde benzer eylemler için sokakta.

Sokaktaki gösterilerle ilgili "provokasyon" tartışmalarını değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı kendi Youtube kanalında çok konuşulacak "belgesi de var" diyerek bir iddiada bulundu.

Başta Almanya ve Amerika gibi pek çok ülkede binlerce kişinin katıldığı protesto yürüyüşlerinin yapıldığını belirten Fatih Altaylı her sabah yayınladığı "Fatih Altaylı yorumluyor" videosunda Kanada'de yaşandığını iddia ettiği skandal bir olayı "belgesi bilgisi var bende" diyerek açıkladı.

Altaylı'nın "bu çok enteresan diyerek" aktardığı bilgilere göre Kanada'da düzenlenen protestolara katılan bir Türk üniversite öğrencisinin pasaportu Türk Konsolosluğu tarafından protestolara katıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

Altaylı pasaportu iptal edilen öğrenci ile konsolosluk yetkilileri arasındaki diyalogları da açıklayarak "pasaportu iptal edilen öğrenci konsolosluk yetkililerine neden diye sorduğunda, eylemcisin git pasaportunu Ekrem İmamoğlu'ndan al" yanıtını aldığını aktardı.

İşte Fatih Altaylı'nın o açıklamaları:

"Ottawa'da mı ne Kanada'da bir gösteri olmuş. Kanada'da olduğu kesin. Gösteri Türk Büyükelçiliği'nin önünde olmuş. Büyükelçilikten gösteriye katılanları kameraya alıp filme çekmişler. Daha sonra oradaki çocuklardan birisine telefon açmışlar ve demişler ki bilmem ne belgeniz için konsolosluğa gelmeniz lazım. Konsolosluğa gitmiş çocuk, pasaportuna el koymuşlar çocuğun. Niye demiş, eylemcisin git pasaportunu Ekrem İmamoğlu'ndan al demişler. Sonra gösteriye katılan bir kaç çocuğa daha telefon gelince çocuklar kendisini arayanlara küfür edip telefonu kapatmışlar. Böyle işler olmaya başlamış. Belgesi bilgisi de var. Başına gelen bir tanıdık çünkü. İnanamadım yani buna, devletin yaptığına bakar mısın vatandaşlık hakkından seni mahrum ediyor. Pasaportunu alıyor. Neyin intikamını neyden alıyorsun, öğrenci çocuktan mı alıyorsun ? Çok fena oldu, çok çok çok. Güç zehirlenmesinin doruğunun doruğundalar artık. Her şeyi yaparım hak hukuk hak getire. Oysa Anayasal bir hak bu. Anayasa'nın 34'üncü maddesi izin veriyor. İzin almaksızın toplanma ve yürüyüş yapma hakkına sahipsin diyor. Bunun ancak kanunla kısıtlanabileceğini söylüyor ama yapıyorlar. Üstelik de yapılan ülkelerde gösteri yasağı filan da yok yani. O ülkeler zaten hakikaten bir demokrasi ve orada bunu yapmak gayet normal birşey ama buna karşılık gidiyorlar pasaportlarına el koyuyorlar. Çok acayip..."

Derleyen: Serhan Işılay / Haber3com