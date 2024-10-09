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Fatih Altaylı’dan dikkat çeken ‘’domuz eti’’ çıkışı!

Fatih Altaylı’dan dikkat çeken ‘’domuz eti’’ çıkışı!
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Domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü bir et firması hakkında spekülasyonlar artarken, gazeteci Fatih Altaylı, firmanın adını vermekten kaçınarak, "Onlar da adları duyulacak diye korkuyorlardır, yusuf yusuf" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'de taklit ve tağşiş yapılan, sağlığı tehdit edebilecek gıda ürünlerinin listesini yayımladı. Bu listede gıda ürünlerinde sahtekarlık tespit edilen işletmelerin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı, ancak ürünlerinde domuz eti kullandığı iddia edilen bir et firması, isminin açıklanmasını mahkeme kararıyla engellemesiyle gündem oldu. Bu durum, hem medyada hem de halk arasında tepki topladı.

FATİH ALTAYLI'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Gazeteci Sadettin İnan ve Fatih Altaylı, bu konuyu gündeme taşıyarak önemli açıklamalarda bulundu. Altaylı, mahkeme kararıyla isminin açıklanmasını durduran işletmenin Türkiye'nin en meşhur köftecilerinden biri olduğunu belirtti ve bu firmanın 200’e yakın şubesi olduğunu söyledi. Aynı zamanda, bu köfte zincirinin günde 100 tona yakın köfte ve döner ürettiğini belirten Altaylı, mahkeme kararı sayesinde firmanın büyük bir zarardan kurtulmaya çalıştığını öne sürdü. Altaylı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada garip olan şu, bunca firma durduramıyor da bunlar nasıl durduruyor? Bu çok meşhur bir köfteci. Adını burada veremiyoruz. Yarın bir gün tazminat davası açarlar diye kimse de veremiyor. Onlar da büyük ihtimalle adları duyulacak diye ‘yusuf yusuf’ korkuyorlardır." ifadelerini kullandı. 

Etiketler domuz eti gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı köftecide domuz eti meşhur köfteci
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