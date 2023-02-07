Fatih Altaylı'nın canlı yayınındaki zor anları; ağlamamak için kendini zor tuttu

Habertürk TV ekranlarında dün gece yayınlanan programda Prof. Dr. Celal Şengör'ü konuk eden Fatih Altaylı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın canlı yayına telefonla bağlandığı anlarda ağlamamak için kendisini zor tuttu.

Habertürk'te canlı yayına bağlanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sözleri dikkat çekti. Savaş'ın son durumu anlattığı anlarda Fatih Altaylı'nın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar o anlar gündem oldu.

Savaş dün akşamki canlı yayında canlı yayında "1200 civarında bina yıkıldı. Kent merkezinde en çok Antakya, Defne, Kırıkhan, İskenderun başta olmak üzere her yerde yıkım var ama bu dördünde çok daha fazlası var." dedi.

Savaş, "İş makinesini çok sokamıyoruz. Çünkü iş makinesi girdiği zaman aşağıdaki canlı insanlara zarar verebiliriz. Bu nedenle daha çok acil kurtabileceğimiz insanlara yöneldik. Ama kurtarma için bizi çok arayıp ismini arayan insanımız var. Ama bu çok büyük bir felaket. Yerel imkanlarla çözemeyeceğimiz bir felaket" şeklinde konuştu.

Öte yandan Savaş "Şu anda 2-3 derece dışarısı ve yağmur yağıyor. Yarın da yağmurlu görünüyor. İnsanlar hipotermiden hayatını kaybedebilir, ısı kaybından. Ne kadar hızlı olursa bizim o kadar insana ulaşma şansımız var. Bu nedenle biz Türkiye çapında hem devletimizden, hem sivil toplum örgütlerinden, hem hayırseverlerden, hem zaten belediyelerimiz hepsi sağ olsun koşuşturuyor. Yavaş yavaş onlar da arama kurtarma ekiplerini göndermeye başladılar. Ama aşağıdakileri de kurtaralım. Dışarıdakilerin de barınmaya, giyime, gıdaya, suya ihtiyacı var. Deprem anında hepsi kesiliyor elektrik, su, doğal gaz. Mahrumiyet bölgesi gibi oluyor. Çok hızlı bir şekilde herkesin kendi imkanını zorlayarak... Sadece bizde değil, Maraş'ta da çok yıkım var aldığımız haberlere göre. 10 tane ilde sıkıntı var ama en çok sıkıntı Kahramanmaraş ve Hatay. İvedilikle ne kadar insanımıza ulaşabilirsek o kadar insanın hayatını kurtarma imkanımız var" ifadelerini kullandı.

O anlarda Altaylı'nın gözyaşlarını tutmakta güçlük çektiği görüldü.