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  3. 03 Mayıs 2018 20:24

Fatih Portakal'dan HDP tahmini !

Fox Haber sunucusu Fatih Portakal, HDP'nin seçimlerde alacağı oy hakkında tahminde bulundu.

Fatih Portakal'dan HDP tahmini !
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Fox Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP-Saadet Partisi-İYİ Parti-DP ittifakına HDP'nin alınmamasını eleştirdi. Portakal, yalnız kalan HDP'nin son zamanların en yüksek oyunu almasının şaşırtıcı olmayacağını da söyledi.
 
Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal bu akşamki bülten öncesinde attığı tweetle, bildirisi cumartesi günü açıklanacak olan CHP-Saadet Partisi-İYİ Parti-DP ittifakını eleştirdi.

"SON ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİ OLUR MU?"

Bu ittifakın ve cumhur ittifakının HDP'ye yer vermemesinin HDP'nin otlarına olumlu yansıyabileceğini söyleyen Portakal "4’lü ittifak #HDP’yi istemiyor. Bir zamanlar ortak yol tutan #AKP de lstemedi. Legal bir parti ile birlikteliği sakıncalı görüyorlar. #HDP seçimde tek başına! Alacağı oran ne olacak merak ediyorum. Son zamanların en yükseği olur mu? Olursa şaşmam" dedi.

Portakal'ın tahmini, takipçileri arasında büyük tartışmalara neden oldu.

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