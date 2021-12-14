Fazıl Say yine yükseldi: Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…

Fazıl Say, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep'e 3-2 kaybettiği maç sonrası isyan etti.

Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları azalmaya başladı. Gaziantep'e 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler'de en büyük tepkiyi Luiz Gustavo gördü.

ŞAŞIRTAN TEPKİ

Sarı-Lacivertli taraftarlar, oyun sistemine uymadığını düşündüğü Gustavo'nun artık oynamasını istemiyor. Bu konuda en büyük tepki koyu Fenerbahçeli piyanist Fazıl Say'dan geldi. Fazıl Say'ın gösterdiği abartı tepki kullanıcılar tarafından eleştirildi.

"GUSTAVO SAKAT KALSAYDI"

Fenerbahçe taraftarı olan Fazıl Say, sosyal medya mecrası Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Gaziantep FK'ye kaybedilen maçta Gustavo'nun oynamasını eleştirdi. Say, "Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç’un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antep'te sahayı mı uzatsın, genişletsin? Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum. Ve kızıyorum. Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…" dedi.