FED'in faiz kararını açıkladı: 4 yıl sonra bir ilk

ABD Merkez Bankası FED'den beklenen faiz kararı geldi. Banka, Eylül ayı Para Kurulu Toplantısının ardından faizleri 50 baz puan indirdi. FED'in faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) 4 yıl sonra ilk kez faizde indirimi yaptı. 50 baz puanlık faiz indirim kararı, 11'e karşı 1 oyla alındı.

Fed'den yapılan açıklamada Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 arasına indirilmesine karar verildiği bildirildi.

Fed'in karar metni ve grafikler, Fed yetkililerinin 2024 yılında kalan iki toplantıda toplamda 50 baz puanlık faiz indirimi öngördüğünü gösteriyor. Ayrıca, uzun vadeli faiz beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 2,9'a yükselmiş durumda.

ENFLASYON VURGUSU

Karar metninde ekonomik duruma dair önemli açıklamalar da yer aldı. Fed, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedeflenen yüzde 2 seviyesine yaklaştığına dair güven kazandığını belirtti. Aynı zamanda, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda dengede olduklarını ifade etti.

Yetkililer, enflasyonu hedefe geri getirme ve istihdamı destekleme taahhüdünü yineledi. Ayrıca, gelen veriler ve ekonomik gelişmelere göre faiz oranlarında ek ayarlamalar yapabileceklerini belirttiler. Enflasyonun hala biraz yüksek seyretmeye devam ettiği ve istihdam artışlarının yavaşladığı da vurgulandı.

Bu kararlar, piyasalar tarafından yakından izleniyor ve ekonominin gelecekteki yönü üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.

Piyasalarda merakla beklenen faiz kararının açıklanmasının ardından FED başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyecek.

FAİZDE GEVŞEME DÖNGÜSÜ BAŞLADI

En son Mart 2020'de faiz indiren banka, Mart 2022'de faiz artırımlarına başlamıştı.

2022 yılı boyunca 4 kez 75 baz puanlık faiz artışı gerçekleştiren Fed, yılın son toplantısında faiz artış hızını yavaşlatarak 50 baz puanlık bir artış yapmıştı.

2023'te ise faiz artışları daha küçük oranlarla devam etti; Ocak, Mart ve Mayıs toplantılarında 25 baz puanlık artışlar yapıldı. Haziran 2023'te Fed, 15 ay sonra ilk kez faiz oranını sabit tuttu. Temmuz toplantısında ise faizler yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarılarak, son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

FED FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDA SON DURUM

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,09 TL'den başlayan Dolar 34,06 TL'den,

37,93 TL'den başlayan Euro 37,94 TL'den,

44,86 TL'den başlayan Sterlin 45,19 TL'den,

24,15 TL'den başlayan Japon Yeni ise 24,14 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,10 TL'den, Euro 37,98 TL'den, Sterlin 45,01 TL'den, Japon Yeni ise 24,10 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 567 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 586 Dolar'dan,

2 bin 812 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 844 TL'den,

4 bin 683 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 589 TL'den,

19 bin 262 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 19 bin 21 TL'den,

33,36 TL'den başlayan Gümüş ise 34,09 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 575 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 819 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 683 TL'den, Cumhuriyet altını 19 bin 262 TL'den, Gümüş ise 33,75 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimiz ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 60 bin 268 Dolar'dan başlayan Bitcoin 60 bin 618 Dolar'dan,

2 bin 319 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 336 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 72,64 Dolar'dan başayan Brent petrolün varil fiyatı da 72,71 Dolar'dan işlem görüyor.